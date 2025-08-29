Fenerbahçe Mourinho ile yollarını ayırdı: Borsada hisseler yükselişe geçti

Fenerbahçe'de yaşanan Jose Mourinho ayrılığının yankıları sürüyor.

Öyle ki sarı-lacivertlilerin ayrılık kararı aldığı Portekizli çalıştırıcı sonrası borsada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Buna göre Fenerbahçe'nin Borsa İstanbul'daki hisseleri artışa geçti.

BORSADA YÜZDE 6'YI AŞAN YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe hisseleri, Mourinho'nun ayrılık haberinin ardından yüzde 6'yı aşan yükseliş yaşadı.

KAP açıklaması öncesinde 12,61 liradan işlem gören hisseler, saat 11.00 itibarıyla yüzde 6,31 primle 13,30 liradan işlem görüyor.

Haftanın son işlem gününe 12,51 liradan başlayan hisseler, ayrılık haberinin ardından 13,38 liraya kadar yükseldi.

MOURİNHO NE KADAR ALIYORDU?

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile geçen yılın haziran ayında 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

KAP'a yapılan bilgilendirmeye göre Mourinho sezon başına 10,5 milyon euro alıyor.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play Off turunda Benfica'ya 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi hasretini bir sonraki yıla taşımıştı.

Sarı-Lacivertliler yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.