Fenerbahçe, Nottingham Forest maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, 19 Şubat Perşembe günü saat 20.45’te Nottingham Forest ile sahasında oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleşen antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı.

Ardından ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti.

Günün idmanını taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Tedavisi sona eren Archie Brown da takımla çalışmalara başladı.

MONTELLA'DAN ZİYARET

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da antrenmanı takip ederek Teknik Direktör Domenico Tedesco ve futbolcularla bir araya geldi.

Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi de antrenmanı izledi.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Sar-lacivertliler, Nottingham Forest maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.