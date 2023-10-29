Fenerbahçe penaltı bekledi, hakem oyunu sürdürdü

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Pendikspor'u deplasmanda 5-0 mağlup ederek 10'da 10 yaptı.
Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 30'uncu dakikada kendi kalesine Erdem Canpolat, 42'nci dakikada İrfan Can Kahveci, 65, 77 ve 87'nci dakikalarda Edin Dzeko kaydetti.
Karşılaşmanın son dakikalarında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Ferdi yerde kaldı, devam kararı çıktı
Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde sol kanattan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu, Pendiksporlu Arnaud Lusamba'nın müdahalesiyle kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerde kaldı.
Sarı-lacivertli oyuncuların penaltı beklediği pozisyonda hakem Abdulkadir Bitigen devam kararı verdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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