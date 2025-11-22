Fenerbahçe, Rizespor karşılaşması için Rize'ye geldi

- Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Rizespor ile karşılaşmak üzere Rize'ye geldi.
- Taraftarlar, takım ile kulüp başkanı Sadettin Saran'ı havalimanında coşkuyla karşıladı.
- Karşılaşma, Rize Stadı'nda yarın 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'in 13. haftasında yarın Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Rize'ye geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Rize-Artvin Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli takımı karşılayan taraftarlar, kulüp başkanı Sadettin Saran ve futbolculara tezahüratlarla destek verdi.
Fenerbahçe kafilesi, takım otobüsüyle konaklayacağı otele hareket etti.
MAÇIN HAKEMİ ÇAĞDAŞ ALTAY
Rize Stadı'nda yarın 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.