Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 13. haftasında 23 Aralık Pazar günü deplasmanda Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.