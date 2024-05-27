Fenerbahçe, Samandıra'da şampiyon gibi karşılandı Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Samandıra'da alkışlarla karşılandı.

İHA

Süper Lig'de 38 hafta boyunca büyük çekişmelerin yaşandığı şampiyonluk mücadelesi, Galatasaray'ın zaferiyle sona erdi.

Son derbi maçta ezeli rakibini 1-0 yenmesine rağmen Fenerbahçe, son haftaya kalan maçta galibiyete rağmen puan farkını kapatamadı ve sezonu ikinci bitirdi.

Samandıra'da şampiyon gibi karşılandılar

Ülker Stadı'nda oynanan ve sarı-lacivertlilerin 6-0 üstünlüğüyle sona eren İstanbulspor müsabakasının ardından Fenerbahçe kafilesi takım otobüsüyle Samandıra'ya hareket etti.

Fenerbahçeli futbolcular, taraftarlarla birlikte slogan attı

Burada 250 civarında Fenerbahçeli taraftar, takımlarını alkışlarla karşıladı. Otobüsün gelişiyle taraftarlar meşaleler yakarken, sarı-lacivertli takım lehine tezahüratlarda bulunuldu.

Takımın tesise girmesinin ardından arabalardan Fenerbahçe marşları açarak takımlarına desteği sürdüren taraftarlar, daha sonra Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin önünden ayrıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)