Fenerbahçe, Samsunspor maçına hazır!

Süper Lig'in 8. haftasında yarın Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladığı belirtildi.
FENERBAHÇE, SAMSUN'A GİDECEK
Reaksiyon koşularıyla devam eden idmanın pas çalışmasının ardından uygulanan taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, karşılaşma için bugün Samsun'a gidecek.