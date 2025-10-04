Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Samsunspor maçına hazır!

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Samsunspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını noktaladı.

Yayınlama Tarihi: 04.10.2025 16:52
Süper Lig'in 8. haftasında yarın Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladığı belirtildi.

FENERBAHÇE, SAMSUN'A GİDECEK

Reaksiyon koşularıyla devam eden idmanın pas çalışmasının ardından uygulanan taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, karşılaşma için bugün Samsun'a gidecek.

