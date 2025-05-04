Fenerbahçe taraftarı, derbi sonrası Ali Koç ve yönetime tepki gösterdi

İHA

Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla şampiyonluk yarışında büyük yara alan sarı-lacivertlilerde taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti.

İSTİFAYA DAVET EDİLDİ

Müsabakanın başlama vuruşuyla beraber takımlarına destek veren sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş’ın golünün ardından oyunculara tepki göstermeye başladı.

Mücadelenin sonlarına doğru tepkisini arttıran Fenerbahçe taraftarı, Başkan Ali Koç ve yönetime de tepki göstererek istifaya davet etti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Maçın sona ermesiyle stadyumdan çıkan sarı-lacivertli taraftarlar, tepki göstermeye devam ederken Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nun dışında toplanmaya başladı.

Bu durum üzerine polis ekipleri, protokol çıkış alanı ve yönetimin çıkış yapacağı otoparkın önünde güvenlik önlemleri aldı.