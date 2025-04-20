Fenerbahçe taraftarını üzen an! Milan Skriniar'ın topu direkten döndü

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Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maç 3-3 sona erdi.

Fenerbahçe'nin gollerini 36. dakikada ve 79. dakikada penaltıdan Anderson Talisca ile 64. dakikada Allan Saint-Maximin attı.

Kayserispor'un golleri 7. dakikada Ramazan Civelek, 48. dakikada Duckens Nazon ve 90+4. dakikada Talha Sarıarslan'dan geldi.

SKRINIAR DİREĞE TAKILDI

Bu maçın son dakikasında yaşanan pozisyon ise Fenerbahçe taraftarlarını bir hayli üzdü.

Dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Milan Skriniar'ın kale önünde topu direğe nişanladığı pozisyon sarı-lacivertli futbolseverleri geçmişe götürdü.

AKILLARA DENİZLİSPOR MAÇI GELDİ

2005-2006 sezonunda Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Galatasaray'a kaybettiği Denizlispor maçının son dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Stephen Appiah iki net pozisyonu harcamıştı.

Orta saha oyuncusu, uzatma anlarında önce direğe takılmış sonra ise topu auta göndermişti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)