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Haber Merkezi

Süper Lig'de sezonun bitmesine sayılı haftalar kala ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da son haftaların formda ismi Lucas Torreira, İstanbul sokaklarında görüntülendi.

Sezonu çifte kupayla tamamlamak isteyen sarı-kırmızılıların yıldız ismi, Nişantaşı'nda gezdiği sırada Fenerbahçe taraftarlarıyla karşılaştı.

"YERDEN KALK"

Sarı-lacivertli futbolseverler, Uruguaylı orta saha oyuncusuna "En büyük Fenerbahçe. Yerden kalk, top oyna Torreira" ifadelerini kullandı.

Ortaya çıkan bu görüntüler ise kısa süre süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.