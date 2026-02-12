Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yayınlama Tarihi: 12.02.2026 19:17
  • Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
  • Antrenmanlar, core hareketleri, taktik ve bireysel çalışmalarla yoğun şekilde yapıldı.
  • Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core hareketleriyle başladı.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

