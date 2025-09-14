Fenerbahçe - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Benfica’ya elenmesinin ardından Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine İtalyan asıllı Domenico Tedesco’yu getirdi. Sarı-lacivertliler, genç çalıştırıcı yönetimindeki ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkacak.

SARI LACİVERTLİLERDE EKSİKLER VE YENİ İSİMLER

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir kadroda yer alamayacak. Nelson Semedo’nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Yeni transferler Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson, teknik ekibin şans vermesi halinde sarı-lacivertli formayla ilk kez sahne alacak.

TRABZONSPOR GALİBİYET PEŞİNDE

Ligin ilk 4 haftasında 10 puan toplayarak ikinci sırada yer alan Trabzonspor, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor. Bordo-mavililerde Pina, Nwakaeme, Bouchouari ve Sikan sakat, Oulai ise cezalı. Yeni transferler Onana ve Muçi, teknik direktör Fatih Tekke’nin tercih etmesi halinde ilk kez forma giyecek.

REKABETTE 138. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde 138. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasındaki 104 lig maçında Fenerbahçe 43, Trabzonspor ise 27 galibiyet aldı. 34 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

TRABZONSPOR'UN 680 GÜNLÜK HASRETİ

Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında 680 gündür galibiyet alamıyor. Karadeniz ekibi, son olarak 4 Kasım 2023’te Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-2 yenmişti. O tarihten bu yana İstanbul’un üç büyüğü karşısında 3 puan sevinci yaşayamadı.

MAÇIN HAKEMİ VE YAYIN BİLGİSİ

Chobani Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Jayden, Archie Brown, İrfan, Fred, İsmail, Nene, Talisca, En-Nesyri.

Trabzonspor: Onana, Mustafa, Savic, Batagov, Arif, Tim Jabol, Okay, Zubkov, Olaigbe, Muçi, Onuachu.