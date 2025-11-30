Fenerbahçe ve Galatasaray'da ilk 11'ler netleşiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Mücadelede Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Ligde 14. haftaya Galatasaray, topladığı 32 puanla lider olarak girdi. Fenerbahçe ise topladığı 31 puanla ezeli rakibini takip ediyor.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, görev vereceği oyuncuları netleştirmeye başladı.

Ederson'un kalede görev alması beklenirken, savunma hattı merkezinin Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde ile şekillenmesi tahmin ediliyor.

Orta sahada Edson Alvarez, İsmail Yüksek ve Asensio üçlüsünün yer alması, hücumda ise Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran'ın görev alması planlanıyor.

ÇAĞLAR VE SZYMANSKI BELİRSİZ

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde kadro dışında kalan oyuncular dışında eksik bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

Her iki oyuncunun da ilk 11'de forma giymesi ise beklenmiyor.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray cephesinde ise teknik direktör Okan Buruk'un 11'i de şekillenmeye başladı.

Uğurcan Çakır'ın kalede yer alması beklenirken, savunma hattında Mario Lemina, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ın forma giymesi planlanıyor.

Orta sahada Gabriel Sara ve Lucas Torreira’nın görev alması, hücum hattında ise Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen’in sahada olması bekleniyor.

GALATASARAY'DA 7 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu, farklı gerekçelerle yarınki derbide sahaya çıkamayacak.

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, derbide mücadele edemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamından ceza verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.