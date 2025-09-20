Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi ibra edildi

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağan seçimli genel kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.

Kongrenin ilk gününde yapılan konuşmaların ardından 7 ve 8. maddelere geçildi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Başkan Ali Koç ve yönetiminin 01.03.2024 - 31.05.2024 mali dönem ve 01.06.2024 - 31.05.2025 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi kongre üyelerinin oylarına sunuldu.

İBRA EDİLDİ

Yönetim kurulu mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

1 Haziran 2025 - 1 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan bütçe de oy çokluğuyla kabul edildi.

TEZAHÜRAT YAPILDI

Öte yandan Başkan Ali Koç ve yönetiminin ibra edilmesinin ardından bir grup kongre üyesi "Ali Koç burada dimdik ayakta" tezahüratı yaptı.

SADETTİN SARAN'IN KARARI

Sadettin Saran ve ekibi de mevcut yönetimin ibra edilmesi yönünde oy kullandı.

BAŞKAN PAZAR GÜNÜ BELLİ OLACAK

İki gün sürecek genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi, 21 Eylül Pazar günü yapılacak.

Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirilecek.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak.

Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

İKİ BAŞKAN ADAYI

Fenerbahçe Kulübü'nün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışacak.

Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek.

Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.

REKOR KATILIM BEKLENİYOR

Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi bekleniyor.

Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı.

Yarın başlayacak kongrede, 2024 yılındaki rekor katılımın geçileceği tahmin ediliyor.