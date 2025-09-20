Fenerbahçe kongresinde gerginlik!

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştiriliyor.

Kongrede denetim raporları sonrası üyelerin konuşmasına geçilirken, kürsüye gelen ilk konuşmacının ardından gergin anlar yaşandı.

KISA SÜRELİĞİNE ARA VERİLDİ

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu daha sonra konuşmalara kısa süreliğine ara verdi.

LAF ATIŞMALARI NEDENİYLE KAVGA BAŞLADI

Protokol tribünü önünde laf atışmaları nedeniyle başlayan kavgada, güvenlik güçleri de bu alana geldi.

YENİDEN KONUŞMALARA GEÇİLDİ

Daha sonra Mosturoğlu ve yönetim kurulu üyelerinden birkaç kişi kongre üyelerini sakinleştirmesiyle yeniden konuşmalara geçildi.