Fenerbahçe'de aynı problem devam ediyor

Fenerbahçe, oynadığı son 2 maçta 10 kişi kalan rakiplerini mağlup edemedi.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Göztepe, 61. dakikada Juan'ın kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.

Fenerbahçe'de de Jayden Oosterwolde, 85. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

YİNE AYNI SORUN...

Fenerbahçe'nin Göztepe'ye karşı bir kişi fazla oynadığı dakikalarda pozisyon bulmakta zorlanması gündem oldu.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, bu maçtaki sistem ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

Fenerbahçe, Göztepe karşılaşmasını tek isabetli şutla tamamladı. (Anderson Talisca'nın yararlanamadığı penaltı)

BENFICA'YA KARŞI DA ÜRETKENLİK DE ZORLANILDI

Sarı-lacivertliler, Göztepe maçının ardından bu kez Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Benfica ile karşı karşıya geldi.

Benfica, Florentino Luis'in 71. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçe, Göztepe karşısında olduğu gibi Benfica maçında da rakibine karşı bir kişi fazla oynadığı dönemde pozisyon üretmekte zorlandı ve gol bulamadı.