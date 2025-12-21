Abone ol: Google News

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin mesaisi başladı

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçına hazırlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 17:01
  • Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbi için hazırlıklara başladı.
  • Antrenmanlar, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleşiyor.
  • Takım, yarın hazırlıklarını tamamlayacak.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 23 Aralık Salı günü Beşiktaş'ı konuk edeceği derbinin hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda core hareketleriyle başlayarak yenilenme çalışmalarıyla sona erdi.

YARIN SONA ERECEK

Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

