Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin mesaisi başladı

Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 23 Aralık Salı günü Beşiktaş'ı konuk edeceği derbinin hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda core hareketleriyle başlayarak yenilenme çalışmalarıyla sona erdi.
YARIN SONA ERECEK
Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını yarın tamamlayacak.