Galatasaray - Kasımpaşa - CANLI SKOR

GÜNCEL SKOR: GALATASARAY 1-0 KASIMPAŞA

22' Galatasaray, kısa paslarla ceza sahasına girdi. Yunus Akgün şık bir vuruş denedi, top üstten auta gitti.

18' Galatasaray, ataklarını sol kanattan Barış Alper Yılmaz ile geliştirme çabasında. Şu ana kadar Kasımpaşa iyi savunma yapıyor.

15' Lucas Torreira, bir sakatlık geçiriyor. Uzun süre yerden kalkamadı.

13' Galatasaray, golün de etkisiyle daha öz güvenli bir oyun sergiliyor.

10’ Gol… Galatasaray 1-0 Kasımpaşa (Yunus)

9' İlk 9 dakikada iki ekip de diğerine üstünlük kuramadı.

6' Galatasaray, Davinson Sanchez'in kafa vuruşuyla gole yaklaştı.Daha sonra ofsayt bayrağı kalktı.

4' Galatasaray kendi yarı alanında paslaşıyor.

2' Kasımpaşa, serbest vuruş kazandı.

1' Maç başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Kasımpaşa ile mücadele ediyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetiyor.

Karşılaşma, BeIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor. VAR hakemi Sarper Barış Saka.

LİGDEKİ DURUMLARI

Süper Lig'deki 16 müsabakada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 39 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile aynı puanda.

Galatasaray, maç eksiğiyle birlikte ligin ikinci sırasında yer alıyor. Fenerbahçe ise averaj farklıyla liderlik koltuğunda oturuyor.

Sezondaki 16 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunan Kasımpaşa ise 15 puanla 14. sırada yer alıyor.

