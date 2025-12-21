Joey Veerman asist yaptı, PSV kazandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hollanda Eredivisie'nin 17. haftasında PSV, deplasmanda Utrecht ile karşı karşıya geldi.

Galgenwaard Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Ev sahibi Utrecht, 31. dakikada Mike Van der Hoorn'la öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlanırken PSV, ikinci yarıdaki geri dönüşle 3 puanı aldı.

VEERMAN ASİST YAPTI

PSV'nin ilk golünde ağları Ricardo Pepi havalandırırken ikinci golü Ivan Perisic kaydetti. Perisic'in golünde asisti Fenerbahçe'nin gündemindeki Joey Veerman yaptı.

Öte yandan PSV'de Jerdy Schouten, 88. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

PSV, ÜST ÜSTE 11. KEZ KAZANDI

Üst üste 11. galibiyetini alan lider PSV, 46 puana yükselerek en yakın rakibi Feyeenord ile arasındaki puan farkını 12'ye yükseltti.

Ligde 5 maçtır kazanamayan Utrecht ise 23 puanda kaldı.

Ligin 18. haftasında PSV, Excelsior'u konuk edecek. Utrecht ise deplasmanda NEC Nijmegen ile karşılaşacak.

VEERMAN 86 DAKİKA SAHADA KALDI

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan ve PSV'nin Utrecht'le oynadığı maça ilk 11'de başlayan Joey Veerman, 86 dakika sahada kaldı.

Hollandalı oyuncu, 86. dakikada yerini Armando Obispo'ya bıraktı.

Veerman, oyundan alındığını öğrendi esnada kısa süreliğine şaşkınlık yaşadı.

(Görüntüler Tivibu Spor'dan alınmıştır.)

BU SEZON VEERMAN

Bu sezon Hollanda ekibinde 23 maça çıkan 27 yaşındaki orta saha, 8 gol ve 8 asist kaydetti.

"TEK MAÇLA DEĞERLENDİREMEM"

PSV Eindhoven Teknik Direktörü Peter Bosz, Utrecht maçının ardından Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Joey Veerman ile ilgili konuştu.

Onu tek bir maça göre değerlendiremem. PSV için şu ana kadar ne kadar önemli olduğunu ve belki de önümüzdeki dönemde de önemli olacağını düşünürsek, o bizim oyunumuzda çok önemli bir rol oynayan iyi bir futbolcu.

"AYRILAN OYUNCU KAYIPTIR"

Takımınız iyi gidiyorsa ve her parça birbirine uyuyorsa zorluk da buradadır. O zaman ayrılan her oyuncu bir kayıptır. Bu, kadroda başka hiç kimsede olmayan özel niteliklere sahip Joey Veerman için de geçerlidir. Bu yüzden, birisi ayrılırsa her seferinde farklı oynamamız gerekecek.

"KALMASINI İSTİYORUM"

Tabii ki Veerman'ın kalmasını istiyorum. O bizim için önemli ve eşsiz bir oyuncu. İyi arkadaşız, onunla birlikte olmak çok güzel. Saha dışında da, saha içinde de.

"TRANSFERİ İÇİN KONUŞTUM"