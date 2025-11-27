Abone ol: Google News

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ameliyat oldu

Fenerbahçe, geçtiğimiz dönemlerde kadro dışı kalan Cenk Tosun’un Almanya’da bel fıtığı ameliyatı olduğunu açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 22:17
  • Fenerbahçe, Cenk Tosun'un Almanya'da bel fıtığı ameliyatı olduğunu duyurdu.
  • Cenk Tosun, 12 Ekim'de İrfan Can Kahveci ile kadro dışı bırakılmıştı.
  • Kulüp, Tosun'un rehabilitasyon ve tedavi sürecine başladığını belirtti.

Fenerbahçe Kulübü'nde sıcak bir gelişme yaşandı.

12 Ekim tarihinde İrfan Can Kahveci ile birlikte sarı-lacivertli takımda kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'un sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Fenerbahçe, milli futbolcu Cenk Tosun’un Almanya’da bel fıtığı ameliyatı olduğunu duyurdu.

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ"

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Cenk Tosun, Almanya’da başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

