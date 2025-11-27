Fenerbahçe'de Cenk Tosun ameliyat oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe Kulübü'nde sıcak bir gelişme yaşandı.

12 Ekim tarihinde İrfan Can Kahveci ile birlikte sarı-lacivertli takımda kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'un sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Fenerbahçe, milli futbolcu Cenk Tosun’un Almanya’da bel fıtığı ameliyatı olduğunu duyurdu.

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ"

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Cenk Tosun, Almanya’da başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.