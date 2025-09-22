Abone ol: Google News

Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb maçı hazırlıkları başladı

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile oynayacağı kritik maça hazırlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 22.09.2025 16:43
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, ara vermeden hazırlıklarına başladı.

İDMANDAN NOTLAR

Kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümü, salonda yapıldı.

Yenilenme çalışmalarının ardından sarı-lacivertli futbolcular, sahada aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

HIRVATİSTAN'A GİDİLECEK

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak Hırvatistan'a gidecek.

