Fenerbahçe'de Edin Dzeko'yla yollar ayrılıyor

Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin 2023 yazında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Edin Dzeko'nun sözleşmesi, sezon sonu itibarıyla sona eriyor.
Takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan 39 yaşındaki tecrübeli golcünün geleceği netlik kazandı.
SÖZLEŞMESİ YENİLENMEYECEK
TRT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Edin Dzeko ile sözleşme yenilemeyecek.
Sarı-lacivertli futbolcu sezonun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe ile yollarını ayıracak.
Geçtiğimiz günlerde Dzeko'nun, Hajduk Split ile anlaşmaya vardığı ve kariyerini Hırvatistan'da sürdüreceği iddia edilmişti.
SARI-LACİVERTLİ FORMAYLA 44 GOL ATTI
Edin Dzeko, Fenerbahçe kariyerinde 94 maça çıktı.
Bosna Hersekli futbolcu, bu karşılaşmalarda 44 gol ve 18 asistlik performans gösterdi.
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