Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürdü

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Yayınlama Tarihi: 09.10.2025 14:55
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman; salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

BİREYSEL ÇALIŞMALARLA SONA ERDİ

Ardından sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

