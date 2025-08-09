Abone ol: Google News

Fenerbahçe'de Feyenoord maçı hazırlıkları devam ediyor

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Feyenoord ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yayınlama Tarihi: 09.08.2025 13:47
Fenerbahçe, 12 Ağustos Salı günü evinde Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı.

Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışması yapan ekip, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

BECAO TAKIMLA ÇALIŞTI

Sakatlığını atlatan Becao da bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Sarı-lacivertliler, Feyenoord maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

