Fenerbahçe'de ilginç orta açma istatistiği

Süper Ligde son olarak Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden Fenerbahçe, bu mağlubiyetle birlikte zirvenin 7 puan gerisinde kaldı.

23. haftadaki Kasımpaşa maçına Galatasaray ile puanları eşitleme hesabı ile çıkan sarı-lacivertliler, maçın son dakikasında kalesinde gördüğü gol ile 1 puana razı olmuştu.

Bu maç sonrasındaki 3 haftada yalnızca 1 galibiyet alan Tedesco'nun öğrencileri, 26. haftada ise ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

ORTAYA ÇIKAN İLGİNÇ İSTATİSTİK

Zirve'den uzaklaşan Fenerbahçe için ise ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Trabzonspor ve öncesindeki 13 maçta ortalama 18 orta yapan sarı-lacivertliler, son 4 maçta ise ortalama 36 orta yaptı.

1-1 biten Kasımpaşa maçında 38 orta denemesi yapan sarı-lacivertliler, 2-2 biten Antalya deplasmanında 36 orta yaptı.

ORTA SAYISI ARTTIKÇA GALİBİYET ZORA GİRİYOR

4 maçlık süredeki tek galibiyetini aldığı Samsun maçında ise Fenerbahçeli futbolcular, yalnızca 24 orta yaptı.

Tedesco'nun öğrencileri, ligdeki ilk mağlubiyetini aldıkları Karagümrük karşısında ise tam 48 orta denemesi yaptı.

Bu istatistik; orta var, 9 numara yok tartışmalarını başlattı.