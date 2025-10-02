Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat sakatlandı!

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler, İrfan Can'ın sağ ayak başparmağında kırık meydana geldiğini açıkladı.

27 yaşındaki file bekçisi, sakatlığının ardından 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

"OYUNCUMUZUN TEDAVİSİNE BAŞLANILMIŞTIR"

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde: