Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Rizespor maçında yok

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, Kayserispor maçında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Hollandalı futbolcu, gelecek hafta oynanacak Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Kayseri Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakanın ilk yarısında konuk takım Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, 25. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
RİZESPOR MAÇINDA YOK
Hollandalı savunma oyuncusu, gelecek hafta Rizespor maçında forma giyemeyecek.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi