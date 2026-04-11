Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muhteşem Cep Saatleri Koleksiyonu” sergisini ziyaret etti

İslam eserleri ve Osmanlı hat sanatı alanında dünyanın önde gelen koleksiyonerlerinden Mehmet Çebi'nin uzun yıllar boyunca büyük bir titizlikle oluşturduğu "Mehmet Çebi Koleksiyonu'ndan Muhteşem Cep Saatleri" sergisi, sanatseverlerle buluştu.

24 Mart - 9 Nisan tarihleri arasında ziyarete açık olan sergi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Sergiye vatandaşaların dışında siyaset, akademi ve sanat camiasından da önemli isimler katılım sağladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SERGİYİ ZİYARET ETTİ

Bu isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan sergiyi gezerek, koleksiyoner Mehmet Çebi'den bilgi aldı.

ERHANA AFYONCU VE MURAT BARDAKÇI DA EŞLİK ETTİ

Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile tarihçi yazar Murat Bardakçı da eşlik etti.

Mehmet Çebi, 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimlerden biriydi.

ZAMANIN SANATA DÖNÜŞTÜRDÜĞÜ BİR KOLEKSİYON

Yüzlerce parçadan oluşan seçki; tarihî kökenleri, zengin dekoratif özellikleri ve ileri mekanik sistemleriyle saatçilik sanatının en dikkat çekici örneklerini bir araya getiriyor. Saat kasalarında görülen altın ve gümüş işçilikleri, 18. yüzyıldan itibaren Cenevre mine ustalarının geliştirdiği renkli ve detaylı mine teknikleriyle birleşerek bu nesneleri yalnızca ölçüm araçları olmaktan çıkarıp gerçek birer sanat eserine dönüştürüyor.

Koleksiyonda ayrıca 17. yüzyıl Fransız Blois mine geleneğinin nadir örnekleri, aristokrat çevrelerde moda olan ve kemere zincirle takılarak taşınan zarif chatelaine saatler ile karmaşık çalar mekanizmalarına sahip özel üretimler de yer alıyor.

DİPLOMASİ VE SAATÇİLİK: TARİHE TANIKLIK EDEN PARÇALAR

Serginin en çarpıcı bölümlerinden biri, devletler arası diplomatik ilişkiler kapsamında üretilmiş saatlerden oluşuyor.

Bu özel parçalar arasında, Rus Çarı I. Nikolay'ın 1844 yılında İngiltere Kraliçesi Victoria'ya Windsor Sarayı'nda sunduğu ve üzerinde çarın portresi bulunan cep saati gibi tarihî öneme sahip eserler dikkat çekiyor.

SAATÇİLİK TARİHİNE AÇILAN BİR PENCERE

Koleksiyon, aynı zamanda saatçilik dünyasının en prestijli müzayede ve koleksiyon geleneğiyle de güçlü bir bağ kuruyor.

Dünyanın önde gelen müzayede evleri olan Christie's, Sotheby's ve Bonhams gibi kurumların kataloglarında yer alabilecek nitelikteki eserlerin bir araya gelmesi, sergiyi uluslararası ölçekte de dikkat çekici kılıyor.