Fenerbahçe'de Jose Mourinho kararı

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Fenerbahçe, Süper Lig ve Türkiye Kupası’na şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptırıp, sezonu kupasız tamamladı.

Özellikle Hatayspor maçında alınan 4-2’lik yenilgi sonrası futbolcuların yanı sıra teknik direktör Jose Mourinho eleştirilerin odağı oldu.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Taraftarlar, Portekizli teknik adama büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun geleceği hakkında Ali Koç yönetimi kararını verdi.

Portekizli hoca ile yapılan görüşmede alınan karar belli oldu.

MOURINHO'YLA YOLA DEVAM

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre Mourinho ile yönetim görüştü ve yola devam kararı çıktı.

Mourinho yeni sezonda Fenerbahçe’nin başında olacak.