Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yla yollar ayrıldı

Son dönemde işlerin yolunda gitmediği Fenerbahçe'de, beklenen ayrılık gerçekleşti.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi resmen bitti...

Sarı-lacivertli kulüp, ayrılığı resmen açıkladı.

FENERBAHÇE RESMEN DUYURDU

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

62 MAÇTA 37 GALİBİYET 11 YENİLGİ

Fenerbahçe'de 62 maça çıkan Jose Mourinho, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik performans yaşadı.

Portekizli teknik adam 2.02'lik puan ortalaması yakaladı.