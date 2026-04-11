Fenerbahçe'de Milan Skriniar, ikinci yarıya çıkamadı

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Kayseri Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakada konuk takım Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

SKRINIAR, TEDBİR AMAÇLI İKİNCİ YARIYA ÇIKMADI

Fenerbahçe'de sakatlığı sonrası Beşiktaş derbisiyle sahalara geri dönen Milan Skriniar, Kayserispor karşısında 45 dakika sahada kaldı.

Ağrıları devam etmesine rağmen Kayserispor maçında ilk 11'de başlayan Skriniar, ilk yarının bitmesinin ardından tedbir amaçlı oyundan çıktı.

Fenerbahçe'de Skriniar yerine ikinci yarının başında Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.

SKRINIAR'DAN AÇIKLAMA

Tecrübeli stoper, BeIN Sports'a son durumunu anlattı.

Takımın kendisine ihtiyacı olduğu için sakatlığına rağmen maça çıktığını söyleyen Skriniar, "Normal şartlarda maça çıkmam bile çok zordu ama takımın bana ihtiyacı olduğu için kendimi zorlayarak maça çıktım. İkinci yarıyı da oynayacak olsam sakatlığımla alakalı çok ciddi bir risk olacaktı. Bundan dolayı devam etmedim." ifadelerini kullandı.