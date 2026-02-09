Abone ol: Google News

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif, ilk kez forma giydi

Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna kattığı Sidiki Cherif, Gençlerbirliği maçının 82. dakikasında oyuna girerek, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Yayınlama Tarihi: 09.02.2026 22:12
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerde yeni transferler de bugün Kadıköy'de görücüye çıktı.

Fransız oyunculardan N'Golo Kante 11'de başlarken, Sidiki Cherif son dakikalarda süre aldı.

82'DE OYUNA GİRDİ

Cherif, karşılaşmanın 82. dakikasında Talisca'nın yerine dahil oldu.

19 yaşındaki forvet oyuna girerken tribünler de alkışlarla destek verdi.

