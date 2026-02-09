Fenerbahçe'de Sidiki Cherif, ilk kez forma giydi

- Sidiki Cherif, Gençlerbirliği maçının 82. dakikasında oyuna girerek Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahne aldı.
- 19 yaşındaki forvet, Talisca'nın yerine dahil oldu ve tribünlerden alkış aldı.
- Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilerde yeni transferler de bugün Kadıköy'de görücüye çıktı.
Fransız oyunculardan N'Golo Kante 11'de başlarken, Sidiki Cherif son dakikalarda süre aldı.
82'DE OYUNA GİRDİ
Cherif, karşılaşmanın 82. dakikasında Talisca'nın yerine dahil oldu.
19 yaşındaki forvet oyuna girerken tribünler de alkışlarla destek verdi.