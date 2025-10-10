Abone ol: Google News

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin performansı düştü

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de 8 haftada 22 pozisyona girerek zirvede yer aldı. Ancak 28 yaşındaki forvet, bu fırsatların yalnızca 4'ünü gole çevirebildi.

Yayınlama Tarihi: 10.10.2025 08:43
Fenerbahçe'nin 8 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik aldığı lig maratonunda en çok eleştirilen isimlerden biri Youssef En-Nesyri oldu.

Bazı maçlarda sahada en az topla buluşan futbolcu olarak öne çıkan 28 yaşındaki forvetin performansı tartışma konusu olurken, Comparisonator'ün verileri dikkat çekti.

22 GOL FIRSATININ 4'ÜNÜ GOLE ÇEVİRDİ

Süper Lig'deki 8 karşılaşmanın tamamında görev alan En-Nesyri, toplam 22 gol fırsatı yakalayarak ligin en fazla pozisyona giren forveti oldu.

Ancak Faslı oyuncu, bu fırsatların sadece 4'ünü gole çevirdi.

ONUACHU 18 POZİSYONDA 6 GOL ATTI 

Gol krallığı yarışında zirvede bulunan Paul Onuachu, 18 pozisyona girip 6 gol kaydetti (2'si penaltı).

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ise 9 fırsatta 5 gole ulaşmayı başardı. 

