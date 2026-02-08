Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisindeki hakem yönetimiyle ilgili açıklama

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray'ı 79-77 yendi.

Karşılaşmanın dördüncü periyodunda Galatasaray MCT Technic Başantrenörü Gianmarco Pozzecco, hakemle yaşadığı tartışma sonrası diskalifiye edildi.

Sarı-kırmızılılar, maçın ardından derbideki hakem yönetimiyle ilgili açıklama yayınladı.

"OYUNCULARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşmaya, Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından atanan formsuz, yeteneksiz ve yetersiz hakem üçlüsü, maçın başından sonuna kadar sergiledikleri taraflı ve tutarsız yönetimle müsabakayı açıkça katletmiştir. Karşılaşma boyunca tribünlerden edilen küfürlü ve sportmenlik dışı tezahüratlara göz yumulmuş, maçın son bölümünde yapılan göstermelik anons ise yaşanan skandalı örtme çabasından öteye geçememiştir. Rakip takım lehine kolayca çalınan faullere karşılık, takımımız aleyhine verilmeyen fauller, sahadaki adaletsizliğin ve çifte standardın somut göstergesidir. ​​​​​​​Bugün gelinen noktada Merkez Hakem Kurulunun başında bulunan ve Galatasaray düşmanlığıyla bilinen Recep Ankaralı'nın bu görevi yerine getiremediği çok açıktır. Federasyon yetkililerinden bu zat ve başhakem Özlem Yalman'ın acil bir şekilde basketbol salonlarından uzaklaştırılması için gerekli aksiyonların alınmasını bekliyoruz. Tüm bu ağır adaletsizliğe rağmen sahada onuruyla mücadele eden, pes etmeyen ve Galatasaray formasının hakkını veren oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Taraftarlarımızı sezonun kalan kısmında en güçlü şekilde takımımızın yanında olmaya davet ediyoruz. Biz birlik olursak bu kötülükle hep birlikte mücadele ederiz. Galatasaray, sahada da masada da adalet mücadelesinden asla geri adım atmayacaktır.