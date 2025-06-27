Fenerbahçe'den 1 milyarlık sermaye artırımı: KAP'a bildirildi

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, transferin yanı sıra mali konularda da çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için önemli bir hamle yaptı.

SPK'DAN BEKLENEN ONAY ÇIKTI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Böylelikle Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin 250 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, bedelli sermaye artırımı sonrası 1.25 milyar TL'ye yükselecek.

KAP BİLDİRİMİ YAPILDI

Öte yandan bu doğrultuda kulüp, 1 milyar TL tutarında bedelli sermaye artırımına gitti ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-lacivertlilerden KAP'a yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi: