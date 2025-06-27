Fenerbahçe'den 1 milyarlık sermaye artırımı: KAP'a bildirildi

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, transferin yanı sıra mali konularda da çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için önemli bir hamle yaptı.
SPK'DAN BEKLENEN ONAY ÇIKTI
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.
Böylelikle Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin 250 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, bedelli sermaye artırımı sonrası 1.25 milyar TL'ye yükselecek.
KAP BİLDİRİMİ YAPILDI
Öte yandan bu doğrultuda kulüp, 1 milyar TL tutarında bedelli sermaye artırımına gitti ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-lacivertlilerden KAP'a yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimizin, 1.250.000.000.- TL (birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000.-TL (ikiyüzellimilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.000.000.000.-TL (birmilyar Türk Lirası) bedelli olarak , %400 oranında artırılarak 1.250.000.000.-TL (birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası)'sına çıkarılmasına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 25.06.2025 tarihli ve 36/1121 sayılı toplantısında onaylanan izahname (Bölüm 1) ekte yer almaktadır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."