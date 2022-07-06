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    Fenerbahçe'den 5 yıldız açıklaması

    Fenerbahçe, gelecek sezonki logo kullanımında kulübün 5 yıldız kullanımına uyulması için basın mensuplarına bilgilendirme yaptı.
    • 06.07.2022 - 15:11
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    Fenerbahçe'den 5 yıldız açıklaması

    Fenerbahçe, gelecek sezondan itibaren kulübün logosunda kullanılacak olan 5 yıldız için basın bilgilendirmesi yaptı.

    "Logomuzu 5 yıldızlı kullanın"

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bu sezon itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar uzanan 100 yıllık sürede kazandığı 28 Türkiye Şampiyonluğu'nun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirmiştir. Değerli paydaşlarımız olan tüm basın yayın kurum ve kuruluşlarından, Kulübümüzün bu kararına hassasiyetle yaklaşmalarını; armamızı mecralarında aşağıda yer alan şekliyle kullanmalarını rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Fenerbahçe den 5 yıldız açıklaması #1

    Fenerbahçe 28 kupayı sıraladı - HABERİ

    Fenerbahçe den 5 yıldız açıklaması #2

    Fenerbahçe armasına 5 yıldız ekliyor - HABERİ

    Fenerbahçe den 5 yıldız açıklaması #3


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