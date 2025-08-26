Abone ol: Google News

Fenerbahçe'den Benfica maçı öncesi prim kararı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Benfica rövanşı öncesi prim kararı aldı. Başkan, Fenerbahçe'nin 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmesi halinde takıma 3 milyon euro gibi dev bir prim verecek.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 26.08.2025 09:34
Fenerbahçe'den Benfica maçı öncesi prim kararı

Fenerbahçe'nin aklı fikri Şampiyonlar Ligi'nde...

Sarı-lacivertliler, tarihinin en kritik maçlarından birine çıkacak.

Kanarya, kazanırsa 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.

KESENİN AĞZI AÇILIYOR 

Fenerbahçe yönetimi bu fırsat kaçmasın diye kesenin ağzını açtı.

Yöneticiler, 'Devler Ligi’ne kalırsa futbolculara kendi ceplerin den 3 milyon euro prim verecek.

'MAÇI ALIN, GERİSİNE KARIŞMAYIN' MESAJI VERİLDİ

Başkan Ali Koç da futbolcularla yaptığı toplantıda yönetim olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını söyleyip, primi artırma sinyali verdi.

Jose Mourinho ise sabırlı ve takım savunmasına yönelik plan hazırladı, oyuncularına penaltı çalıştırdı.

Eshspor Haberleri