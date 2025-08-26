Fenerbahçe'den Benfica maçı öncesi prim kararı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Benfica rövanşı öncesi prim kararı aldı. Başkan, Fenerbahçe'nin 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmesi halinde takıma 3 milyon euro gibi dev bir prim verecek.