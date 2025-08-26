Fenerbahçe'den Benfica maçı öncesi prim kararı

Fenerbahçe'nin aklı fikri Şampiyonlar Ligi'nde...
Sarı-lacivertliler, tarihinin en kritik maçlarından birine çıkacak.
Kanarya, kazanırsa 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.
KESENİN AĞZI AÇILIYOR
Fenerbahçe yönetimi bu fırsat kaçmasın diye kesenin ağzını açtı.
Yöneticiler, 'Devler Ligi’ne kalırsa futbolculara kendi ceplerin den 3 milyon euro prim verecek.
'MAÇI ALIN, GERİSİNE KARIŞMAYIN' MESAJI VERİLDİ
Başkan Ali Koç da futbolcularla yaptığı toplantıda yönetim olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını söyleyip, primi artırma sinyali verdi.
Jose Mourinho ise sabırlı ve takım savunmasına yönelik plan hazırladı, oyuncularına penaltı çalıştırdı.