Fenerbahçe'den Kayserispor maçında kırmızı kart itirazı

Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Kayserispor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Kritik müsabakanın ilk yarısında konuk ekip Fenerbahçe, bir pozisyon için kırmızı kart itirazı yaptı.

FENERBAHÇE'NİN İTİRAZI

Sarı-lacivertliler, 33. dakikada Matteo Guendouzi ile Denis Makarov arasında yaşanan pozisyon sonrası Makarov için kırmızı kart itirazında bulundu.

Hakem Ali Yılmaz, Makarov'a sarı kart gösterdi.

FENERBAHÇE'YE 2 SARI KART

Fenerbahçe'de kalesini terk eden ve pozisyona itiraz eden Ederson, sarı kart gördü.

Makarov'un müdahalesi sonrası yerde kalan Guendouzi de tedavisinin tamamlanmasının ardından hakeme itirazda bulundu.

Fenerbahçe yedek kulübesinden Fred de itirazlarının ardından sarı kart gördü.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)