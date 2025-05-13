Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş açıklaması

Haber Merkezi

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, nadir görülen bir enfeksiyon problemi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Ayağındaki enfeksiyon için tüm tedavi yöntemleri denense de sonuç alınamayınca tecrübeli futbolcu, bıçak altına yatmıştı.

Yandaş'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir bilgi verilmezken konuyla ilgili ortaya bir iddia atıldı.

AYAĞI KESİLECEK İDDİASI

20 günü aşkın süredir hastanede tedavi gören Yandaş'ın vücudundaki enfeksiyonun temizlenemediği ve ünlü futbolcunun ampütasyon işlemi ile karşı karşıya kalabileceği iddia edildi.

Yandaş'ın ayağının kesilebileceğine ilişkin iddialar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

FENERBAHÇE AÇIKLADI: BÜTÜNÜYLE YALAN

Ortaya atılan iddia hakkında Fenerbahçe Spor Kulübü'nden, gece yarısı yalanlama geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurumsal hesabından yapılan paylaşımda, Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi: