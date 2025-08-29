Jose Mourinho’nun dudak uçuklatan tazminatları...

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de, beklenen ayrılık resmiyet kazandı.

Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'yla yolları ayırdı.

Ayrılık kararı sonrası akıllara ilk gelen detaylardan biri de Portekizli hocanın tazminatı oldu.

Mourinho'nun henüz ne kadar tazminat alacağı ise henüz netlik kazanmadı.

AYRILIK GERÇEKLEŞTİ: NE KADAR TAZMİNAT ALACAK?

Öyle ki Mourinho, çalıştırdığı takımlarda kovulduktan sonra aldığı yüksek tazminatlarla dünya futbolunda öne çıkmış bir isim.

Peki, Mourinho geçmişte hangi kulüpten ne kadar tazminat aldı?

Mourinho bugüne kadar çalıştığı kulüplerden toplamda 85.5 milyon sterlin tazminat aldı.

Türk Lirası karşılığı ise tam 3.794 milyar TL!

MOURINHO'NUN ŞU ANA KADAR ALDIĞI TAZMİNATLAR

Chelsea (2007): Mourinho, ilk döneminde çalıştırdığı Chelsea’den 2007 yılında ayrılırken kulüpten 18 milyon sterlin tazminat aldı.

Real Madrid (2013): İspanya’nın dev kulübü Real Madrid’den ayrıldığı dönemde 17 milyon sterlin tazminat kazandı.

Chelsea (2015): Chelsea’deki ikinci döneminde de beklenen başarıyı yakalayamayınca 2015’te yollar ayrıldı ve bu kez 12.5 milyon sterlin tazminat aldı.

Manchester United (2018): Mourinho'nun Premier Lig'deki Manchester United serüveni de inişli çıkışlı geçti. 2018 yılında görevden alındığında 17 milyon sterlin tazminat kazandı.

Tottenham (2021): İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’da geçirdiği süre zarfında büyük başarı elde edemeyen Mourinho, 2021 yılında Tottenham’dan ayrılırken kulüpten 18 milyon sterlin tazminat aldı.

Roma (2023): Son olarak İtalya Serie A ekibi Roma'yı çalıştıran deneyimli teknik adam, takımı iki kez Avrupa kupaları finaline taşıdı ve UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Ancak, 2023’ün Ocak ayında Roma ile yollarını ayıran Mourinho’ya bu kez 3 milyon sterlin tazminat ödendi.