Fenerbahçe'den N'Golo Kante için yeni teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinde yeni bir adım attı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertli yönetim, uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından Al-Ittihad'a yeni resmi teklifini iletti.

Fenerbahçe yönetimi, belirsizliği sona erdirmek ve transferi kısa süre içinde netleştirmek için süreci hızlandırdı.

YÖNETİM ARTIK BİTİRMEK İSTİYOR

Teknik heyet, Kante'yi planlamada önemli bir parça olarak görse de yönetim, anlaşma sağlanamazsa alternatif orta saha planlarını devreye sokmaya hazırlanıyor.

Transferin önündeki temel engel bonservis bedeli. Fenerbahçe ve Al-Ittihad arasında geçmişte 5 milyon euro seviyesine kadar inen görüşmeler olduğu biliniyor.

Yeni resmi teklifin bu pazarlığın bir sonraki adımı olduğu, tarafların rakam üzerinde tekrar değerlendirme yapacağı ifade ediliyor.

ARAPLARI REDDETTİ: FENERBAHÇE YENİ TEKLİF YAPTI

34 yaşındaki yıldız orta saha, yüksek maaşlı Suudi tekliflerine rağmen Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor.

Al-Ittihad'ın yıllık 30 milyon euro civarındaki yeni sözleşme önerisine rağmen Kante'nin, alacaklarından feragat ederek Fenerbahçe'ye gelmeye istekli olduğu aktarılıyor.

Kante, bu sezon 24 maçta 2107 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.

US Boulogne, Caen, Leicester City ve Chelsea formaları giyen Kante, 2018 Dünya Kupası'nı Fransa Milli Takımı ile kazandı.