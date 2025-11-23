Fenerbahçe'den, Rizespor'a karşı 13 maçlık galibiyet serisi!

- Fenerbahçe, Süper Lig'de Rizespor'u 5-2 yenerek üst üste 13. galibiyetini aldı.
- Rizespor'a karşı son 13 maçta 44 gol atan Fenerbahçe, kalesinde sadece 11 gol gördü.
- Rizespor, Fenerbahçe'yi en son 30 Eylül 2018'de mağlup etmişti.
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Rizespor'u 5-2'lik mağlup etti.
Son yıllarda rakibine büyük üstünlük kuran sarı-lacivertliler, bu galibiyetle birlikte seriyi 13 maça çıkardı.
Karadeniz ekibine karşı ligde 12, Türkiye Kupası'nda da 1 galibiyet alan Fenerbahçe, bu süreçte oynanan maçlarda 44 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.
SON GALİBİYET 2018'DE
Rizespor, Fenerbahçe'yi son olarak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yönetiminde 30 Eylül 2018 tarihinde sahasında 3-0 mağlup etti.