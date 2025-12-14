Abone ol: Google News

Fenerbahçe'den Rodrigo Becao kararı

Fenerbahçe, takım bulamaması halinde tecrübeli futbolcu Rodrigo Becao'nun sözleşmesini feshedecek.

Yayınlama Tarihi: 14.12.2025 17:54
  • Fenerbahçe, stoper Rodrigo Becao'yu kadroda düşünmediği için kendisine kulüp bulmasını istiyor.
  • Takım bulamaması durumunda Becao'nun sözleşmesi feshedilecek.
  • Becao'nun Fiorentina'ya transferi gündeme gelirken, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, teknik heyet kararıyla 8 Aralık tarihinde kadro dışı bırakılmıştı.

Fenerbahçe, Becao'nun sözleşmesini feshedebilir. Sarı-lacivertliler, kadroda düşünmediği savunma oyuncusundan kendisine kulüp bulmasını istiyor.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcunun kendisine takım bulamaması halinde sözleşmeyi feshetmeyi planlıyor.

FIORENTINA İDDİASI

Becao'nun Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasının ardından deneyimli savunma oyuncusu için İtalya'dan Fiorentina iddiası gündeme gelmişti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin 2023 yılında kadrosuna kattığı Becao'nun, sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe döneminde yaşadığı sakatlıklarla dikkat çeken Becao, sarı-lacivertlilerde toplamda 38 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

