Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Rodrigo Becao için kadro dışı cevabı

Fenerbahçe, 11 Aralık Perşembe günü Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Brann ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco ile futbolcu Dorgeles Nene, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BECAO'NUN KADRO DIŞI BIRAKILMASI SORULDU

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'de oyun planının önemli isimlerinden Marco Asensio'nun maç kadrosunda olmayacağını açıkladı.

Tedesco'ya daha sonra Rodrigo Becao'nun kadro dışı bırakılması soruldu.

Tecrübeli çalıştırıcı, Becao'nun kadro dışı bırakılmasıyla ilgili detay vermeyeceğini söyledi.

"DETAY VEREMEM ADİL OLMAZ"

'Samandıra’da olan her şey aile içinde kalır' diyen Tedesco, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Rodrigo Becao ile ilgili detay veremem; bu hiç adil olmaz. Samandıra’da olan her şey aile içinde kalır, bu çok önemli. Kulübümüzün ve başkanımızın her zaman belirttiği gibi birlik, beraberlik ve dayanışma çok önemli. Fenerbahçe’nin hedefleri doğrultusunda ilerlemeliyiz. En önemli şey her zaman kulüptür. Bizim ilk hedefimiz, sezonu ilk 24 içinde bitirmek. Sonraki hedefimiz ise, mümkünse ilk 8 içinde bitirmek.