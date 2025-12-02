Fenerbahçe'den taraftarı kızdıran istatistik

- Süper Lig'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 1-1 sona erdi.
- Fenerbahçe, ilk isabetli şutunu 88. dakikada attı.
- Bu durum taraftarların tepkisine neden oldu.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, dev derbide karşı karşıya geldi.
Chobani Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.
Galatasaray, derbide 27. dakikada Leroy Sane ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'nin eşitlik golü 90+5. dakikada Jhon Duran'dan geldi.
ORTAYA ÇIKAN İSTATİSTİK TEPKİ ÇEKTİ
Beraberlikle birlikte Galatasaray, Kadıköy'deki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.
Fenerbahçe, ligde namağlup ünvanını korudu.
Bu sonucun ardından Galatasaray 33, Fenerbahçe 32 puana yükseldi.
Dev mücadelenin ardından ise Fenerbahçe'yle ilgili ortaya çıkan bir istatistik dikkat çekti.
İLK İSABETLİ ŞUT 88. DAKİKADA ALVAREZ'DEN GELDİ
Buna göre sarı-lacivertlilerin evinde oynadığı derbide ilk isabetli şutu, mücadelenin sonlarına doğru kaydettiği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin maçtaki ilk isabetli şutunu ise 88. dakikada Edson Alvarez kaydetti.