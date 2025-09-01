Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri için gelen teklife yanıt

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddetti.

Suudi Arabistan'ın güçlü ekiplerinden Al Hilal, Faslı golcü için Fenerbahçe'ye 37 milyon euro teklif etti.

Fenerbahçe, transferin bitmesine az kalması ve En-Nesyri çapında bir golcü bulmanın çok zor olduğunu düşünerek bu teklifi reddetti.

MITROVICLI İKİNCİ TEKLİFE DE RET

Bu gelişme üzerine Al Hilal, önerdiği parayı biraz düşürüp 30 yaşındaki Sırp golcü Aleksandar Mitrovic'i takasla önerdi.

Fenerbahçe, bu ikinci teklifi de geri çevirdi.

59 MAÇTA 41 GOLE KATKI

Sarı-lacivertli kulüp, önümüzdeki yaz döneminde En-Nesyri için pazarlığa oturabileceğini Al Hilal cephesine iletti.

Fenerbahçe'nin 2024 yazında 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı En-Nesyri, 59 maçta 33 gol atıp 8 asist yaptı.