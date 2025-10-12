Kanseri yendi! Fenerbahçeli çocuk için gökyüzüne balonlar bırakıldı

İskenderun Fenerbahçeliler Derneği, hastalığı nedeniyle yaklaşık 14 ay kemoterapi ve radyoterapi gören 3 yaşındaki Tamer Talha Oğuz'a moral olması için İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü'nde etkinlik düzenledi.

Etkinlikte Oğuz'a hediyeler veren taraftarlar, gökyüzüne Fenerbahçe'nin renkleri olan sarı ve lacivert balonlar bıraktı.

Aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar için de yüz boyama etkinliği yapıldı.

ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Baba Oğulcan Oğuz, gazetecilere, Fenerbahçelilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Etkinliğin, oğlunun hayali olduğunu dile getiren Oğuz, "Tamer Talha'mızın hayali olan balonları uçurabildiğimiz için çok mutluyuz. Bize bu sürprizi yapan kıymetli Fenerbahçe ailesine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

"ALLAH'A ŞÜKREDİYORUZ"

İskenderun Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mustafa Düzen de Oğuz'u tedavi sürecinde de yalnız bırakmadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

Geçen yıl beyin kanserine yakalanan Tamer Talha Oğuz kardeşimizin iyileşmesi dolayısıyla böyle bir etkinlik düşündük, aileyi de davet ettik. Çok mutluyuz. Hep beraber sarı-lacivert balonlarımızı uçurduk. Yoğun bir katılım oldu. Tamer Talha'ya bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Tamer Talha'yı böyle gördüğümüz için Allah'a şükrediyoruz. Rabb'im bütün hasta çocuklara şifalar versin.

FORMA HEDİYE EDİLMİŞTİ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Tamer Talha Oğuz'un beyin sapında tespit edilen tümör, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde ameliyatla alınmıştı.

Fenerbahçe taraftarı olan Oğuz'a, sarı lacivertli takımın 12 futbolcusunun imzasını taşıyan forma hediye edilmişti.