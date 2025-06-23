Fenerbahçeli Diego Carlos'un yeni imajı

Süper Lig'de geride kalan sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi tatil devam ediyor.

Transferde sessizliğini koruyan sarı - lacivertlilerin nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, mevcut kadrodaki futbolcular özel yaşantılarından paylaşımlara devam ediyor.

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, yeni imajıyla dikkatleri çekti.

Kızının 7. yaş gününe özel bir kutlama düzenleyen Carlos ailesinin babası, örgülü olan saçlarını imaj değişikliğine giderek pembeye boyadı.

SAÇLARINI PEMBEYE BOYADI

32 yaşındaki futbolcunun yeni saç stili, sosyal medyada çokça konuşuldu ve taraftarların gündem maddesi haline geldi.

Fenerbahçe'nin 11 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı savunma oyuncusu, sarı-lacivertli forma ile 5 maça çıktı.