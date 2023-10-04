Fenerbahçeli Luan Peres, dizinden ameliyat edildi Fenerbahçe, Luan Peres'in Almanya'nın Münih şehrinde sol dizinden ameliyat olduğunu açıkladı.

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Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon çıktığı tüm maçları kazanan ve yoluna kayıpsız olarak devam eden Fenerbahçe'de takımın savunma oyuncusu Luan Peres, bir operasyon geçirdi.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli takımda sezon başında yabancı kuralı ve yaşadığı sakatlık nedeniyle lisans çıkarılmayan Brezilyalı stoper Luan Peres, Almanya'nın Münih kentinden sol dizinden ameliyat oldu.

"Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

Konuyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Geçmiş Olsun Luan Peres

Oyuncumuz Luan Peres, Almanya’nın Münih şehrinde sol dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Rennes maçında sakatlanmıştı

Geçen sezon Rennes ile oynanan UEFA Avrupa Ligi grup maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Luan Peres, sarı-lacivertli takımla 23 karşılaşmaya çıktı.

Tecrübeli stoper, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistle oynadı.