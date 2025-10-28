Fenerbahçeli minik taraftarla Sadettin Saran arasında gülümseten diyalog Fenerbahçeli küçük bir taraftar ile Başkan Sadettin Saran arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Taraftarın, takımın forveti En-Nesyri hakkında "En-Nesyri topa vuramıyor, Kerem bile hepsinden iyi oynuyor" sözleri üzerine Saran, "Kimi alayım onu satıp?" yanıtını verdi.

Diyalog sosyal medyada çok beğenildi ve Saran'ın mizahi yaklaşımı takdir topladı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile sarı-lacivertli küçük bir taraftar arasında gülümseten bir diyalog yaşandı. Minik taraftar, Youssef En-Nesyri'nin performansını eleştirerek "En-Nesyri topa vuramıyor, Kerem bile hepsinden iyi oynuyor." dedi. "KİMİ ALAYIM ONU SATIP?" Minik taraftarın sözleri üzerine Saran, "Kimi alayım onu satıp?" yanıtını verdi. Saran'ın bu sözleri, çevredekilerin kahkahalarına neden oldu. O anlar, orada bulunanlar tarafından kaydedilerek kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. GÜLÜMSETEN O ANLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ Görüntüler binlerce beğeni alırken çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Saran'ın mizahi yaklaşımını takdir etti. İşte o anlar... Eshspor Haberleri Bahis skandalı Avrupa basınının gündeminde: Benzeri görülmedi

